EasyJet reprend ses vols depuis Toulouse

EasyJet étoffe progressivement son offre depuis l’aéroport de Toulouse-Blagnac vers la France, l’Italie, le Portugal et l’Espagne.

Apres avoir annoncé une reprise de ses vols le 15 juin depuis Toulouse avec un premier vol vers Nice, easyJet reprendra dès début juillet l’ensemble de son réseau domestique avec Lille, Lyon, Nantes et Paris-Orly, ainsi que plusieurs destinations internationales au départ de la Ville Rose.

Les Toulousains pourront profiter des vacances en France, en Méditerranée (Nice, Figari et Bastia) et sur la façade atlantique (Nantes) ainsi que sur des destinations urbaines, comme Lille et Lyon. Bâle et Genève seront également reliées dès début juillet. Cet été easyJet reprendra également ses liaisons vers des destinations européennes balnéaires continentales telles que Faro au Portugal et insulaires comme les Baléares (Ibiza, Minorque, Majorque), les Canaries ou encore la Sicile (Catane et Olbia).

L’aéroport de Paris-Orly sera de nouveau desservi dès sa réouverture fin juin.

easyJet a annoncé a récemment lancé son engagement « L’Europe en toute confiance », réaffirmant ses mesures pour la santé et le bien-être de ses passagers et équipages à bord grâce à la mise en place de mesures de sécurité sanitaires comme le renforcement du nettoyage et de la désinfection des avions et l’obligation pour les passagers et l’équipage de porter des masques. Ces différentes mesures ont été mises en œuvre après consultation des autorités aéronautiques de l’OACI et de l’AESA et en accord avec les autorités nationales compétentes.

Ces mesures sanitaires viennent s’accorder avec celles de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, qui a mis en place des mesures exceptionnelles en coordination avec les autorités sanitaires nationales afin que les passagers puissent voyager en toute sécurité depuis l’aéroport.

Pour réserver des vols ou pour plus d’informations, consultez www.easyJet.com