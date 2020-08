Du 20 au 30 aout, tous à la Plage à Montauban !

Petits et grands, entre amis ou en famille, il y en a pour tous les goûts sur l’esplanade des Fontaines : activités sportives, ludiques, artistiques, festives et de détente. Une grande première en cœur de ville avec la création d’une plage de 1250 m2 !

Le programme complet :

Inauguration de la plage – jeudi 20 août à 19h

Activités sportives – pratique libre tous les jours, à partir de 11h00

Beach-volley, beach soccer, sport de raquette, rugby au toucher, pétanque et autres activités éphémères.

Paillote de la plage tous les jours, à partir de 12h00

Espace de restauration et boisson. Cuisine locale (avec l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie) et antillaise.

Apéros musicaux tous les jours, à partir de 19h30

Ambiance musicale et concerts dès 21h

Jeudi 20/08 – Joss, variétés

Vendredi 21/08 – Smiling Bats, rock et country Mercredi 26/08 – Couleur Café, salsa

Samedi 22/08 – In Time, groove soul pop Jeudi 27/08 – Sangria Gratuite, rock

Dimanche 23/08 – Dj Ayité, soul music Vendredi 28 /08 – Garanou, hommage à Nougaro

Lundi 24/08 – Hot Swing Daddies, jazz Samedi 29/08 – Djette Jenny Preston

Mardi 25/08 – Deer, folk music Dimanche 30/08 – Spectacle de danse polynésienne

Spectacles d’eau

Vendredi 21 et samedi 22 août, projection chaque heure de 22h à 1h.

Dimanche 23 août, projection chaque heure de 22h à minuit.

Scénographie autour de la lumière et de vidéos projetées sur un écran d’eau, de son et jets de fontaines : « Rêverie aquatique » – thème onirique sur le thème de l’eau et la nature. Ballet aquatique d’une sirène, de fées et insectes géants autour d’une histoire fantastique. « Grand siècle & mythologie » – séquence d’eau New classique avec un clin d’œil aix artistes Montalbanais Ingres et Bourdelle.

Démonstrations de danse et de Qi Gong

Danse, samedis 22 et 29 août, de 10h à 12h.

Qi Gong, mardi 25 et jeudi 27 août, de 11h à 12h30.

Marché nocturne

Mardi 25 août à partir de 18h30 à 23h.

A cette occasion, certains commerçants du centre-ville ouvriront leurs portes jusqu’à 23h.

Clôture : voyage en Polynésie

Dimanche 30 août

Animations autour de la culture polynésienne (atelier couronnes et colliers de fleurs, atelier d‘attache paréo

et initiation à la danse) de 14 à 18h et spectacle de danse à 20h