Ligue 2 : Face à Chambly, attention au piège pour le TFC

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce samedi, le Toulouse FC se prépare à accueillir au Stadium le FC Chambly Oise à l’occasion de la 29ème journée de Ligue 2 avec en tête de se maintenir sur le podium.

Devant Clermont (2e) a pris une petite avance, derrière Grenoble (4e) a recollé. La défaite à Valenciennes (1-0) a rabattu les cartes pour les toulousains dans la course à la Ligue 1. Désormais 3e avec autant de points que les grenoblois, les violets doivent rapidement reprendre la marche en avant. Rien n’est fait, et se focaliser sur la suite comme l’explique Patrice Garande en conférence de presse : « Il reste 10 journées à jouer et 30 points à prendre. Il ne faut pas être affecté psychologiquement par cette défaite à Valenciennes. Depuis le début de saison, il y a de nombreux points forts sur lesquels s’appuyer et qui doivent nous donner confiance ! »

Ce samedi, Toulouse recevra une équipe de Chambly (19e) livrant une lutte de tous les instants pour le maintien. En recherche de points, les visiteurs poseront à coup sûr des problèmes aux violets. « Nous rencontrons une équipe du FC Chambly qui a des vertus mentales importantes, qui a une identité propre, celle de ne pas lâcher. Ils luttent pour leur maintien, ils ont déjà fait des résultats à l’extérieur… À nous de trouver la solution pour gagner ! » prévient l’entraineur violet.

Tout en prevenant du piège que propose ce genre de rencontre, Patrice Garande ne cesse de répeter que l’objectif n’a pas changé : » Nous avons tous envie de monter au sein du groupe et nous y croyons ! Nous ne regardons pas les calendriers de nos concurrents, occupons-nous de nous ! » Message passé !

TFC – Chambly

Samedi 13 mars à 20h

Stadium de Toulouse (Huis clos)

En direct sur BeIn Sports