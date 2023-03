Doolin de retour avec  l’album « Circus Boy »

Partager Facebook

Le groupe Doolin nous offre un nouvel album « Circus Boy » mis en avant avec le clip de « Darkest Way ».

Après un dernier album enregistré à Nashville et trois ans de tournées dans les plus grands rassemblements et festivals folks des États-Unis et du Canada, Doolin’ revient avec un nouvel opus intitulé Circus Boy, produit par leur éditeur Melmax Music et signé sur le prestigieux label américain Compass Records.

Circus Boy c’est l’histoire d’une itinérance … Depuis Doolin – village irlandais de pêcheurs – jusqu’à New-York et Montréal, de Chicago à la Nouvelle-Orléans, puis de retour à Dublin, Londres et Paris, le groupe a puisé son inspiration dans ses aventures humaines et musicales et trouve un juste équilibre entre ses racines folk et un son résolument plus pop.

Darkest Way, nouveau single

Il y a un mois, le groupe nous offrait un nouveau clip. Le nouveau single Darkest Way illustre le virage pop-folk pris par le groupe, dans la veine de groupes européens comme Mumford & Sons qui sont allés puiser l’inspiration dans les racines de la musique américaine. Darkest Way nous parle d’amour et de solidarité: C’est sur les chemins les plus obscurs qu’on a besoin d’une main tendue pour nous mener sous des cieux plus lumineux. Au-delà d’une simple chanson d’amour c’est une allégorie évoquant le besoin impérieux de compassion et d’entraide dans un monde de plus en plus difficile.

Pour suivre le groupe : https://www.instagram.com/doolinband/