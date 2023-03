10ème édition du salon de l’emploi aéronautique et spatial à Toulouse

Synergie organise le 14 mars 2023 à Toulouse la 10ème édition de Synergie.aero, salon emblématique des filières aéronautique et spatiale, avec la présence de 70 entreprises du secteur et plus de 3 000 postes à pourvoir.

En partenariat avec Toulouse Métropole, le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) et Pôle Emploi, Synergie s’apprête à accueillir, au Stade Toulousain Rugby (Ernest-Wallon), lieu emblématique de la ville rose, de nombreux candidats prêts à décrocher un nouvel emploi dans l’aéronautique ou le spatial. De grands groupes du secteurs seront représentés, tels que : Airbus, Daher, Dassault, Latécoère, Thales, Safran, ainsi que des organismes spécialisés dans l’emploi et la formation professionnelle, comme l’Apec ou encore Cap emploi.

Sur cette édition 2023 Synergie.aero de Toulouse, les recruteurs/employeurs présents devraient proposer plus de 3 000 offres d’emploi, en CDI, CDD, intérim ou CDI intérimaire.

Des experts en recrutement et en formation professionnelle du groupe Synergie seront présents pour renseigner tous les candidats quel que soit leur parcours, même ceux dépourvus de qualification. Un panel de services et d’aides à la reconversion, leur sera proposé pour les aider dans leurs recherches et notamment à obtenir un CDI intérimaire.

Durant cette journée, seront également organisées deux tables rondes : une 1re sur la féminisation de l’emploi dans le secteur aéronautique et le spatial et une 2nde sur l’accès à l’emploi pour les quartiers prioritaires.

Infos pratiques :

Le mardi 14 mars 2023, de 9h à 17h au Stade Toulousain Rugby

114 rue des troènes – 31200 Toulouse

Entrée gratuite.

Pour vous préinscrire au salon Synergie.aero de Toulouse : https://www.inmind.fr/synergie/webform/13712/cc828/email