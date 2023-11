Dimitri Biscarro prolonge au Toulouse Olympique

Partager Facebook

Le TO annonce la prolongation d’une de ses révélations de l’an passé, en la personne de Dimitri BISCARRO (22 ans), jusqu’en 2025.

Dimitri BISCARRO commence par le rugby à XV à Sainte-Livrade-sur-Lot, où il va se former, avant de passer au rugby à XIII chez les Léopards d’Aquitaine de Villeneuve-sur-Lot à l’âge de 17 ans. Au mois de juillet 2022, Dimitri s’engage avec l’équipe réserve du TO pour la saison 2022/2023 sous les ordres de Sébastien RAGUIN. Après quelques apparitions remarquées en Elite 1, il se blesse mais malgré cela Sylvain HOULES lui accorde sa confiance en l’intégrant régulièrement aux séances d’entrainement du groupe professionnel. « Dim » dispute son premier match officiel de Championship face à Bradford le 25 février 2023, qui se conclut malheureusement par une défaite. Bilan de cette saison 2023, 17 matchs et 3 essais pour le natif du Lot-et-Garonne. Une année prometteuse pour Dimitri qui a su saisir sa chance pour faire sa place dans le groupe.

Le staff Olympien se voit optimiste pour 2024 : « Cette année Dimitri nous a montré qu’il avait un gros potentiel et avec une bonne présaison nous sommes impatients de voir jusqu’où il peut aller pour faire une saison encore plus surprenante en 2024. », Sylvain HOULES, entraineur du TO XIII. Le jeune pilier Olympien ne cache également pas son impatience de retrouver les terrains : « Je suis très excité et très heureux de prolonger pour 2 saisons. J’ai hâte et je suis sûr que l’on va encore réaliser un très beau parcours. Je tiens à remercier Olivier (NDLR : Olivier DUBOIS, Président), les dirigeants et le staff de me donner cette chance. »