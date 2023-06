Dimanche en famille au Weekend des Curiosités

Partager Facebook

Zoom sur le dimanche du Weekend des Curiosités. Le rendez-vous familiale du festival au Bikini Toulouse.

Comme chaque année, Le Weekend des Curiosités aime terminer en beauté avec une programmation spéciale pour son dimanche, journée gratuite et ouverte à tous.tes ! Après deux belles soirées de festival, quoi de mieux qu’une journée à flâner au bord de la piscine du Bikini entre amis ou en famille ?

Pour démarrer la journée sur les chapeaux de roue, un cortège cyclo-musical partira du centre-ville de Toulouse (place du Port Saint-Sauveur) pour rejoindre Le Bikini en douceur le long des berges du canal. Accompagné par le collectif Radio Cargo et leur sound system ambulant, le parcours festif de quelques kilomètres (à faire seul ou à plusieurs, à pied ou en vélo) promet une ambiance garantie ! Rendez-vous pour les plus déterminés à 14h30 pour un départ à 15h.

Au Bikini, la fête !

Le Bikini ouvrira, lui, ses portes de 15h à 21h avec un accès gratuit pour tous. Sur place, seront à retrouver Radio Cargo et Tatie Dee pour les derniers sets de la scène Swimming Deer, ainsi que des stands et animations en tout genre : tatouage, atelier de sérigraphie, vêtements de seconde main et upcycling… Il y aura de quoi repartir avec de beaux souvenirs de cette 11ème édition du Weekend des Curiosités !

Infos : www.lebikini.com