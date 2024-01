Détours de Chant, Calogero…Les concerts du mois de Janvier 2024 à Toulouse !

Partager Facebook

L’année 2024 débutera avec de jolis concerts dans vos salles toulousaines avec notamment le retour du festival Détours de Chant !

LA CHICA & EL DUENDE le 16 janvier à la Salle Nougaro

La chanteuse inclassable aux rituels chamaniques a convoqué l’énergie folklorisante du pianiste et compositeur Marino Palma aka El Duende. Un mix hybride, électrisant au parfum déroutant.

Les Pépitres du Metronum : I Me Mine, Heeka et Croy

Le Metronum présente ses soirées « Pépites », une plongée rafraîchissante dans la nouvelle vague musicale de Toulouse et d’ailleurs, avec pour seule boussole la curiosité ! Après 4 éditions qui ont réuni notamment Lonny, Kalika, Joye ou encore Stéfi Celma, rendez-vous le 18 janvier pour un focus 100% scène toulousaine entre pop, post-punk et rock avec I Me Mine, Heeka (les deux groupes sortiront un nouvel album à cette occasion !) et CROY.

Détours de Chant du 24 janvier au 3 février 2024

Le beau festival de chanson Détours de Chant fait son retour pour une 23e édition dès janvier avec des artistes comme Oscar les vacances, Petite gueule, Hyl, Batlik Lise MArtin, Arthur Ely, Alexis HK, Juliette, Simon Chouf, Primo Gaouzi et tant d’autres.

Plus d’infos sur https://www.detoursdechant.com/programmation/

Eagle Eyes Cherry le 25 janvier au Metronum

Eagle-Eye Cherry l’auteur du tube « Save Tonight » est de retour, rendez-vous au Metronum le 25 janvier 2024 !

Soulwax le 25 janvier au Bikini

Le groupe belge virtuose Soulwax, fondé autour des frères David et Stephen Dewaele, n’a cessé, depuis presque trois décennies, d’élargir les limites de la musique électronique en l’innervant d’énergie rock, d’érudition jazz et de frénésie disco-funk. Ils sont de retour avec un nouveau live en 2024 et passeront par la France pour une poignée de date, dont une au Bikini le 25 janvier !

Calogero le 26 janvier au Zénith Toulouse

Après Liberté Chérie Tour en 2018, Calogero est de retour sur scène avec un nouvel album !

Tsew The Kid le 26 janvier au Bikini !

Eyal le 25 janvier au Rex Toulouse

Barcella le 30 janvier Salle Nougaro

Toujours prompt à dépoussiérer la chanson française en la nourrissant de slam et de poésie, Barcella compte aujourd’hui près de 1000 concerts, et un parcours jonché de succès et de récompenses.