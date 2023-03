Des livres neufs pour enfants à 1 € chez Cultura

Partager Facebook

Les magasins Cultura près de Toulouse proposent des livres neufs pour enfants à 1 € pour la bonne cause.



Ce samedi 4 mars, les magasins Cultura Portet-sur-Garonne, Labège, Balma et Fenouillet s’associent à Lire C’est Partir, pour favoriser l’accès des plus jeunes à la lecture. Des centaines de livres seront mis en vente au prix unique de 1 €, des classiques et inédits accessibles dès 2 ans et jusqu’au collège.

Comment réussir à vendre un livre neuf de qualité à ce prix si bas ? C’est grâce au formidable travail de l’éditeur associatif Lire C’est Partir qui, avec des tirages importants et un catalogue resserré et réfléchi, parvient à proposer un prix accessible à tous. En revanche, aucune économie n’est réalisée sur l’exigence et la rémunération des auteurs et illustrateurs, la qualité du papier et de l’impression qui est réalisée en France.

Rendez-vous ce samedi 4 mars, aux horaires habituels d’ouverture des magasins Cultura

Cultura Portet-sur-Garonne

1é Bd de l’Europe

31120 PORTET-SUR-GARONNE

Lun. – Sam. 9h-20h

Dim. – Fermé

Cultura Labège

CC Carrefour

31670 LABÈGE

Lun. – Sam. 9h-20h

Dim. – Fermé

Cultura Balma

5 rue de la Tuilerie

31130 BALMA

Lun. – Sam. 9h-20h

Dim. – Fermé

Cultura Fenouillet

RN 20

31150 FENOUILLET

Lun. – Sam. 9h-20h

Dim. – Fermé