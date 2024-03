Des affiches pour les 87 ans du TFC à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le club toulousain s’affiche en ville pour son anniversaire avant la réception de Lyon au Stadium de Toulouse vendredi 15 mars.

Demain, plus de 26 000 supporters ont répondu présent pour la fête d’anniversaire du Téfécé. Une fête qui commence dans les rues toulousaines avec une série de 87 affiches partout dans Toulouse pour raconter les 87 an du club. Alors ouvrez les yeux, et revivez les grands moments des violets dont le dernier titre en Coupe de France en 2023 !