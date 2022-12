Derniers jours pour le Village de Noël à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Il en reste plus que quelques jours profiter du Village de Noël installé place du Capitole à Toulouse. Mais pas uniquement !



Comme chaque année, la Mairie de Toulouse célèbre Noël avec une programmation et des événements pour aller doucement vers les fêtes de fin d’année. L’un des endroits préférés des toulousains restent sans nul doute le Village place du Capitole. Il ne reste plus que quelques jours pour en profiter.

Le principal Village de Noël se tient, place du Capitole, jusqu’au dimanche 25 décembre à 19h. Sur 5000m², 93 chalets blancs (en bois issu des filières FSC) accueilleront tous les jours les visiteurs à partir de 10h30 ; jusqu’à 20h30 du dimanche au jeudi et jusqu’à 22h le vendredi et le samedi. Cette année, un chalet solidaire sera dédié à 16 associations qui resteront deux jours chacune.

Le Village de Noël prend également place au square de Gaulle jusqu’au dimanche 25 décembre à 19h. 14 chalets blancs (en bois issu des filières FSC) accueillent tous les jours les visiteurs à partir de 10h30 ; jusqu’à 20h30 du dimanche au jeudi et jusqu’à 22h le vendredi et le samedi.



Les clients y retrouveront les quatre chalets réservés aux 60 jeunes créateurs et artisans qui s’y succéderont tous les deux jours. On y retrouvera 5 chalets de restauration, 4 pour l’alimentation, 3 chalets habillement, décoration et jeux et 2 pour les bijoux.

Une vingtaine de chalets s’installe sur les Ramblas des allées Jean Jaurès jusqu’au samedi 24 décembre à 18h. Autour d’une buvette, 3 chalets de producteurs locaux et 2 chalets gourmands, un marché spécialement dédié aux créateurs ouvrira ses allées aux visiteurs. Une centaine d’entre eux proposeront leurs créations dans une vingtaine de chalets. Il faudra y retourner régulièrement pour n’en rater aucun !!!