Dédicaces Grolandaises à Toulouse avec Benoit Delépine

Dans le cadre de l’édition 2020 du FIFIGROT, le beau festival grolandais de Toulouse, retrouvez donc Benoit Delépine accompagné de Franck Benoist sur ces deux dates pour le plaisir d’obtenir un exemplaire dédicacé du Grolivre de Groland.

Les deux auteurs seront donc en dédicaces le vendredi 18 septembre à 18h à la librairie Floury et le samedi 19 septembre dès 14h au Port de la Vigueire sur le Gro Village.

Le GroLivre du Groland :

« En jouin 2019, les héritiers de Papi Trompette découvrent dans sa cave, caché sous un amoncellement de bouteilles vides d’alcool de pneu, un album souvenir plein de poésie. Celui qui conclut toutes les émissions de Groland depuis des

lustres s’y révèle un vrai passionné de son pays, de sa culture, de ses héros. Avant de partir saoûl et serein, il avait collectionné toutes les photos, articles de presse et prospectus venus de sa chère Présipauté. Ses enfants, très touchés, ont préféré tout léguer à leur tour et vite fait aux Archives Nationales Grolandaises. C’est cet album, intact, que vous allez découvrir (attention, il tâche un peu).

Au menu de cette dégustation toute grolandaise:

• Les portraits de 1993 à 2018 des principaux journalistes grolandais : Michael Kael,

Jules-Édouard Moustic, Gustave Kervern, Francis Kuntz.

• Les cartes du Groland, avec monuments, points de vue, aéroports, hôtels, restaurants,

parkings, stations essences, gendarmeries, zones dangereuses….

• Les personnages illustres de la Présipauté : Jacky Blangier, le Chevalier du Groland,

Nono, Super Soupe au lait, le docteur Pi…

• La science grolandaise : la mémé de l’an 3000, la voiture au sperme, le radar le plus

perfectionné du monde….

• Le convertisseur Eugro / Euro / Dollar, Yen

• Le kit de survie au Groland : l’autocollant grolandais, le passeport grolandais, le permis

de marcher, le billet de zéro Eugro, la carte postale préremplie et le carnet de timbres

grolandais »