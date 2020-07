Découvrez le premier single de Supernormal

Partager Facebook

Supernormal présente son très sincère et très pop premier single éponyme.

Pour se présenter, Supernormal ne passe pas par quatre chemins et le fait en musique. Dans un titre éponyme, l’artiste toulousain, de son vrai nom Arthur Farre, se lance dans un projet solo dans pop aux accents discos/electro avec une sincérité touchante. Avec Supernormal, on plonge dans son quotidien qu’on espère partager un peu plus dans un futur EP. Car même si il dit « que ça t’intérêt pour personne », nous ça nous intéresse beaucoup !

A écouter ici : https://lnkfi.re/supernormal

Pour suivre l’artiste : https://www.facebook.com/Supernormal-105014307918938/