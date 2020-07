Avant-Première du film « EVA en Aout » au Cinéma ABC Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Cinéma ABC Toulouse accueille l’avant première du film « Eva en août » le 9 juillet prochain. Une séance en partenariat avec Cinespana 2020.

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses amis sont partis en vacances. Les jours s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres pour la jeune femme. Voici une agréable chronique rythmée par les journées caniculaires d’un mois d’août en Espagne, par les chaudes nuits, festives et typiques qui se succèdent dans les quartiers les plus populaires de la capitale, par la magie particulière de l’été, du ciel et des étoiles à cette période de l’année. Un film sensoriel, interprété par une jeune actrice, Itsaso Arana, intrigante, fascinante.

Le film a reçu le Prix du meilleur scénario pour Jonás Trueba et Itsaso Arana et le Prix de la meilleure interprétation Féminine pour Itsaso Arana, à Cinespaña 2019.

Rendez-vous le 9 juillet au cinéma ABC Toulouse !

Tarifs habituels de l’ABC, en savoir plus www.abc-toulouse.fr