Début du Festival Des Images aux Mots 2022 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 15e édition du Festival de cinéma LGBTQI+ « Des Images aux Mots » (DIAM) débute ce vendredi 28 janvier jusqu’au dimanche 6 février. Encore une fois, le programme s’ouvre sur des oeuvres uniques et nécessaire.

Le Festival Des Images aux Mots de Toulouse permet de découvrir des œuvres (longs et courts métrages ainsi que documentaires) du monde entier et des invités de qualité. Comme chaque année, un Prix du jury et un Prix du public sont remis aux plus belles oeuvres de cette dizaine.

Avant tout, c’est un retour pour le festival comme l’explique les organisateurs : « Combien il nous a manqué cette dernière année ! Mais toute l’équipe du Festival a su garder son énergie, son enthousiasme en 2021 pour vous le public, ainsi que nos partenaires culturels et associatifs. Toute l’équipe est ressortie fière et unie de cette épreuve.Fière d’être restée prête, d’avoir tenu cette édition quand tant n’y croyaient plus. Fière d’avoir compté sur ses partenaires cinémas, culturels, associatifs, commerçants derrière elle ! ». Avant d’ajouter que l’édition 2022 sera incroyable : « Fière de vous avoir donné une édition avec une des meilleures programmations depuis sa fondation en 2007. Le cinéma LGBTQI+ est d’une qualité remarquable aujourd’hui, sans cesse reconnue par les prix qu’elle suscite dans les autres festivals à thématiques non LGBTQI+ »

Cette année, la programmation sera comme toujours diversifiée et les différentes thématiques LGBTQI+ seront présentes. Le monde entier se retrouvera à Toulouse avec des oeuvres parfois traduites par les équipes du festival.

C’est aussi un lieu de rencontre, d’échange donnant de la visibilité aux LGBTQI+ dans la culture et aux films traitant de cette thématique. Le Festival s’accompagne d’expositions photographiques, de concerts permettant à des artistes locaux de partager leurs talents. Il se mobilise auprès du public scolaire et universitaire et se veut inclusif pour le public sourd et malentendant sur certaines projections.

Bref, le festival Des Images aux Mots va plaire à tout le monde dès ce 28 janvier et jusqu’au 6 février à Toulouse.

Plus d’infos : https://www.des-images-aux-mots.fr/