Début des Tempos d’été du Metronum de Toulouse

À partir du 16 juillet 2020, retrouvez Le Metronum en mode estival : nous rouvrons nos portes en mode plein air et sous le signe de la convivialité.Vivez l’émotion du spectacle vivant et la proximité avec les artistes au cours de nos programmations Concerts en transat et Ciné sous les étoiles (en partenariat avec Utopia Toulouse – Borderouge) !Toute la programmation musicale et cinéma en plein air s’articulera dans le patio et en mode guinguette soit le public assis sur des transats.CONCERTS EN TRANSAT► Samedi 18 juilletSupamoon – Concert en Transat(RnB alternatif/ Pop)► Samedi 25 juilletMoonlight Benjamin : Concert en Transat(Voodoo blues)► Samedi 1 aoûtAgathe & Tom Terrien : Concert en Transat(Soul électronique)CINÉ SOUS LES ÉTOILES► Jeudi 16 juilletSherlock Junior : Ciné sous les étoilesDe Buster Keaton – États-Unis, 1924, Comédie, 43 min Film MuetCiné-Concert avec Arthur Guyard Ciné-Concerts au piano & Rémy Gouffault à la batterie► Jeudi 23 juilletSugar Man : Ciné sous les étoiles(Searching for Sugar Man) de Malik BendjelloulDocumentaire GB / Suède 2012 1h25mn VOSTF – Prix du Public et Prix Spécial du Jury Documentaires au Festival de Sundance 2012 – Nommé à l'Oscar 2013 du Meilleur Film Documentaire.► Jeudi 30 juilletLes Chats Persans : Ciné sous les étoilesDe Bahman Ghobadi – Iran 2009 1h46 VOSTFavec Negar Shaghaghi, Ashkan Kooshanejad, Hamed BehdadTarifs :Concerts à 19h30 : 8 euros plein, 5 euros réduitProjections à 22h : 5 euros plein, 3 euros réduitLa Fabrique De La Musique► Conférences participatives, les vendredis 24 et 31 juillet / à 15h / entrée gratuite en partenariat avec la Bibliothèque de Toulouse, accessible à tous les curieux-ses de tout âge. :Avec cette conférence vivante et participative, l’équipe musique de la Médiathèque José-Cabanis vous invite dans les coulisses de la fabrique mondiale des hits. Participez à un quizz, assistez à une démo de sampler et de logiciels de création musicale !