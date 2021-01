De nouveaux rendez-vous pour le Printemps de septembre

Partager Facebook

En ce mois de janvier, le Printemps de Septembre nous propose deux nouveaux contenus digitaux en attendant une réouverture.





Les portes de L’Adresse du Printemps de septembre resteront closes en janvier. Malgré la fermeture au public et en soutien aux artistes, le Printemps s’adapte et se réinvente pour continuer de faire vivre l’art. Au programme, une expo et une rencontre.

Exposition : VALÉRIE CASTAN ET DIANE BLONDEAU – TALKING DANCE

À la suite des dernières annonces gouvernementales, Le Festival ICI&LÀ 2021 de La Place de la Danse – CDCN qui devait débuter le 20 janvier a été annulé. Donc pas l’occasion de voirr l’installation Talking Dance de Valérie Castan et Diane Blondeau à L’Adresse.

Avec leur complicité, le Printemps propose néanmoins de découvrir leur travail à travers quelques fragments : deux pièces chorégraphiques sonores, un dessin, un entretien.

> https://www.printempsdeseptembre.com/fr/l-adresse/127

Rencontre : MATHIEU KLEYEBE ABONNENC – ARAWAK HORIZON

Artiste, chercheur, commissaire d’exposition… Mathieu K. Abonnenc a de multiples casquettes. Il abordera ici celle de directeur de la collection Culture des éditions B42 en discussion avec l’historienne de l’art Évelyne Toussaint.

La captation sera réalisée au plateau média de l’isdaT le mardi 26 janvier et diffusée sur notre site internet et notre chaîne YouTube à partir du 27 janvier.

Tout voir : https://www.printempsdeseptembre.com/