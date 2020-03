« Danse », le nouveau clip de KKC Orchestra

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans cette période de confinement, le groupe KKC Orchestra livre le clip de leur nouveau single « Danse ».

Dans un communiqué, les membres du groupe disent avoir « hésité à annuler et puis on s’est dit : « allez ! on le sort, ça fera du bien à tout le monde ». Une actu un peu plus joyeuse. On n’avait pas envie de l’annuler aussi parce que c’est notre premier clip, réalisé de A à Z, avec nos techniciens de rêve, Frédéric Caray à la caméra et Benoit Sanchez Mateo à la lumière ! Du home-made, du cousu-main en famille, du cent pour cent KKC ! »

Du coup, on vous conseille de mettre tes enfants devant l’ordi, de mettre le son à fond et de lâcher les poneys en famille.