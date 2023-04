Cristiana Reali est Simone Veil à l’Aria 

Partager Facebook

Les 11 et 12 avril, Cristiana Reali interprète Simine Veil dans une pièce intime à l’Aria Cornebarrieu.

Le 1er juillet 2018, Simone Veil entre au Panthéon. Camille, qui vient d’achever sa thèse sur elle, va prendre la parole à ce sujet dans une émission de radio. Se met alors en place un dialogue qui mêle la voix de cette jeune femme contemporaine à celle, intemporelle et puissante, de Simone Veil, totalement incarnée par Cristiana Reali dont l’interprétation subtile est criante de vérité. Librement adapté des mémoires de Simone Veil Une Vie, ce spectacle sobre et personnel est porté par ses deux comédiennes. Il nous plonge au coeur du destin hors du commun et des combats politiques de cette figure féministe, dont l’engagement en faveur des femmes contribua à faire évoluer notre société. C’est un héritage, celui d’une humanité sans concession, qui nous est proposé.

Infos : https://www.odyssud.com/