Cosplay, Manga, Jeux Vidéo, Cinéma, Séries…c’est le Festival Pop Con à Toulouse

Les 10 et 11 septembre, le Festival Pop Con prendra place au Manoir du Prince à Cugnaux près de Toulouse avec deux comédiens cultes de Kaamelott.

Retrouvez la 4ème édition au Manoir du Prince, à deux pas de Toulouse, le week-end du 10 au 11 septembre 2022. Cosplay, Manga, Jeux Vidéo, Cinéma, Séries TV, Paranormal… Le temps d’un week-end, un large panel de conférences, d’invités et de nombreuses animations (concert, concours k-popcontest, tournois de jeux vidéo, karaoké…) s’invitent au Manoir du Prince pour un voyage hors du temps.

L’ambiance de Popcon est unique. Dès l’entrée du Manoir du Prince, on se retrouve face à un mini-village composé d’artistes, d’artisans et de commerçants proposant leurs spécialités. Chacun y trouvera son bonheur. Le fait que le festival se passe en extérieur ajoute un sentiment de sérénité et donne envie de faire le tour de la propriété afin de découvrir le moindre recoin et les surprises qui s’y cachent.

Une scène extérieure, des artistes en dédicaces en plein air, des espaces pour se poser et se restaurer, entre amis ou en famille… Un programme complet de conférences inédites et variées, au calme à l’intérieur du Manoir, attend les plus curieux…

Comédiens, chanteurs, dessinateurs seront au rendez-vous pour cette nouvelle édition 2022.

Kaamelott à l’honneur

Retrouvez en conférence et pour des séances photo et dédicaces, les acteurs Nicolas GABION, jouant le rôle de Bohort et Bruno FONTAINE, celui d’Elias de Kelliwic’h dans la série télévisée KAAMELOTT.

Les invités

De grands noms du comics et de la bande dessinée seront présents pendant POPCON 2022 :

Paul RENAUD (Black Panther, Captain America – Artiste MARVEL)

Olivier VATINE (Niourk, Star Wars)

Isabelle RABAROT (Coloriste – Arcane – Streamliner)

Morade RAHNI (Miraculous)

Romain PUJOL (Avni, Les lapins crétins)

Mr GARCIN (Artiste Collages & Comics)

Bastien BOURLE (Voix française l’Attaque des Titans)

Grégory LAISNE (Voix française l’Attaque des Titans)

Julien FOURNET (Réalisateur Pil – TAT Studio)

MARCUS (Animateur TV – Journaliste spécialisé)

Yves LIGNON (Conférencier paranormal)

Des auteurs SF & Fantastique seront également là :

Avec 5 auteurs de la maison d’édition SUDARENES : Alexane GUTH, Callie L., Aurore MOREL, Scarlett M. ECOFFET, Clara FANJEAUX.

2 auteurs indépendants : Axel COURDY et Drake MANAKETE

Infos sur https://popcon.show/