Coronavirus. Les premiers malades du Grand Est sont arrivés à Toulouse

Six premiers malades du COVID 19 sont arrivés mercredi par avion de la Région Grand EST pour être soigné à Toulouse.

Mercredi vers 14h, à l’aéroport de Toulouse Blagnac, les premiers malades du Coronavirus en provenance du Grand Est, de Bâle-Mulhouse, sont arrivés à Toulouse. Ils sont six sur les 18 malades a déjà être transféré. Arrivés par avion dans la journée de mercredi, ils sont conduits par la suite dans l’un des services de réanimation de la région toulousaine.

Dans une crise sanitaire sans précédent, la région Occitanie participe à la solidarité nationale pour accueillir les malades du COVID 19. Les six premiers patients arrivent de Mulhouse et Colmar pour partir dans différents établissements : un au CHU de Toulouse, un à la clinique de l’Union, un à Cèdres de Cornebarrieu, un à la Clinique Croix du Sud de Quint Fonsegrives et un à Montauban. Ces patients sont âgés de 50 à 71 ans et sont tous sous assistance respiratoire et placés en coma artificiel.

Six nouveaux malades arriveront à Toulouse jeudi et six nouveaux vendredi toujours par avion. Un point presse est prévu ce jeudi par le CHU DE Toulouse.

Crédit photo; CHU de Toulouse