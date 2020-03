Coronavirus : l’astronaute toulousain Thomas Pesquet offre des « tutos confinements »

Tuto confinement par un astronaute ! RESTEZ CHEZ VOUS, c’est le meilleur moyen d’enrayer le Covid19. Et l’efficacité des mesures dépend du timing : si on attend qu’elles aient l’air inévitables (des malades partout autour de nous), c’est que c’est trop tard. Alors quand la crise sera passée, on dira que les mesures on été trop fortes et que tout le monde a exagéré, mais ce sera justement la preuve qu’elles ont été efficaces ! Courage à tous et des pensées fraternelles aux personnels de santé et de sécurité qui luttent pour nous parfois jusqu’à l’épuisement, aux gens qui doivent continuer à assurer les services vitaux, et à tant d’autres pour qui cette période est difficile. Quarantine, an astronaut's perspective. STAY AT HOME, it’s the best way to contain Covid-19. How well this works depends on timing: if we wait too long to take action (everybody around us getting sick) it will be too late. When the crisis is over, all our measures, might seem drastic in retrospect, but that will be proof that they worked! Best wishes to all but especially the health and medical teams who are working until exhaustion as well as the people who continue to provide vital services and many others for whom this is a difficult time.#quarantinelife #isolementtotal #restezchezvous #flattenthecurve #tuto #tutorial #astronaute #astronaut #confinement