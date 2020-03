Coronavirus – Covid 19 : mesures prises par la Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole et le CCAS

Partager Facebook

En application des décisions prises par les autorités sanitaires de l’Etat, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, Président du CCAS et Laurent Lesgourgues, élu coordinateur en charge de la mobilisation de nos collectivités face au Coronavirus – Covid 19, ont mis en place de nombreuses mesures pour la protection des agents, des usagers et des électeurs.

Pour les écoles, les CLAE, les centres de loisirs et les crèches de la Mairie et du CCAS :

• Les écoles et les crèches sont traitées en priorité dans l’approvisionnement en savon,

• Des affichettes pour le lavage des mains sont apposées dans tous les sanitaires,

• Les personnels doivent s’assurer que les enfants se lavent régulièrement et efficacement les mains au savon.

Pour les EPHAD du CCAS :

• Les visites sont massivement réduites,

• Les personnes de -15 ans et les personnes proches ou extérieurs présentant des symptômes ou malades sont interdites d’accès,

• Toute personne arrivant et quittant l’établissement doit obligatoirement se laver les mains au savon ou à la solution hydroalcoolique,

• Les serrages de mains et embrassades sont strictement interdits,

• Les conditions d’hygiène doivent être appliquées avec la plus grande attention.

Pour les restaurants seniors :

• Le restaurant seniors doit être réservé aux seniors. Les personnes de -15 ans et les personnes présentant des symptômes ou malades sont interdites dans les restaurants,

• Les seniors arrivant et quittant le restaurant doivent obligatoirement se laver les mains au savon ou à la solution hydroalcoolique,

• Les serrages de mains et embrassades sont interdits,

• Les surfaces du club (tables, cuisine, sol, …) sont à nettoyer de préférence à l’eau javellisée. Ces mêmes mesures ont été adressées comme recommandations aux clubs seniors.

Pour l’organisation des élections les 15 et 22 mars :

• Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition, dans chacun des 263 bureaux de vote, premièrement pour les membres du bureau et deuxièmement pour les électeurs. Un réapprovisionnement est prévu si nécessaire.

• Un affichage des consignes générales de prévention sera assuré dans chaque lieu de vote.

• Des gants seront mis à la disposition des membres du Bureau dans les bureaux de vote.

• Des recommandations seront faites aux électeurs pour présenter leur justificatif d’identité sans prise en main par le Président ou les membres du bureau.

• Chaque électeur est incité à venir avec son stylo pour émarger sur la liste après son vote : un stock sera toutefois disponible pour les personnes ayant oublié le leur. Ils seront désinfectés entre deux usages.

• Les serrages de mains ou embrassades sont strictement interdits.

• Les membres du bureau et personnels sont invités à se laver les mains au savon, dans la mesure du possible, toutes les 2h maximum.

• Les 67 lieux de votes seront nettoyés, avec une attention particulière le vendredi soir après l’arrêt des activités scolaires et lundi matin à 6h par les agents techniques pour les 61 écoles.

Pour l’ensemble des autres services de la collectivité, les mesures de précautions sont rappelées et affichées dans toutes les directions. La direction municipale de l’hygiène et de la santé va procéder à des contrôles inopinés au sein de tous les services prioritaires de la Mairie de Toulouse, de Toulouse Métropole et du CCAS afin de vérifier que les consignes soient effectives.

En application de l’interdiction de toute manifestation de plus de 1000 personnes, les manifestations dans les salles municipales et métropolitaines Mermoz, Hall 8, Théâtre du Capitole, Halle aux Grains et Palais des Sports sont soumises à annulation préfectorale.