Concours. Gagnez vos places pour Messmer à Toulouse !

Messmer proposera son nouveau spectacle « 13Hz » le 6 février 2024 au Zénith Toulouse Métropole. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Après de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de billets vendus, Messmer, connu et reconnu comme le Maître Mondial de l’Hypnose revient avec un tout nouveau spectacle. Dans 13Hz, Messmer invite le public à entrer dans son mystérieux et hilarant univers où la frontière entre la réalité et l’illusion s’efface, pour diriger vos pensées vers des territoires inconnus.

Avec sa présence charismatique inégalée et son talent exceptionnel, le recordman en hypnose collective avec 1066 personnes hypnotisées en moins de 5 minutes, plonge le spectateur au cœur de vos pensées les plus profondes avant de vous guider à travers un jeu subtil d’ondes cérébrales à 13Hz. Le fascinateur entraîne son public vers un état de conscience unique où la volonté et le contrôle de nos vies prennent une nouvelle dimension.

Osez découvrir l’expérience Messmer, où la maîtrise de soi et la fascination se rencontrent le 6 février 2024 au Zénith Toulouse Métropole. Toulouse blog vous offre des places pour cette date !

Messmer « 13Hz »

6 février 2024

Zénith Toulouse

Réservations sur box.fr, et billetteries habituelles.