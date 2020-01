Concours – Gagnez vos places pour Le Temps des Copains au Bascala !

Partager Facebook

Le Bascala accueille le spectacle musical Le Temps des Copains le 25 janvier prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Souvenir pour les uns, nostalgie pour les autres, les sixties représentent une immense fresque musicale. Une décennie riche en bouleversements, évènements politiques et révoltes, mais aussi une libération des mœurs qui a largement influencé la mode, la musique et le cinéma.

Le spectacle Le Temps des Copains a privilégié les moments marquants de ces années soixante pour rendre le spectacle le plus captivant possible. Une histoire pleine d’humour, de joie de vivre, de souvenirs et d’émotions ou le public est invité à revivre des moments inoubliables.

Le Temps des Copains est un spectacle dansé et chanté en direct par 12 chanteurs et danseurs acrobates.

Toulouseblog et le Bascala vous offrent des places pour cette représentattion le 25 janvier prochain.

Le Temps des Copains

Samedi 25 janvier 2020

Le Bascala Bruguières