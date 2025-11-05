mercredi , 5 novembre 2025

COUP DE PROJECTEUR : MARIE RENO CHANTE ET RIT AUX 3T !

5 novembre 2025 Articles, Spectacles

L’humoriste, chanteuse et musicienne Marie Reno s’entoure d’un groupe déjanté pour un nouveau spectacle hilarant au Théâtre les 3T de Toulouse, le dimanche 23 novembre 2025 à 20h00 !

Quand on parle d’artistes complets, Marie Reno s’impose comme une évidence ! Humoriste, chanteuse et musicienne talentueuse, cette artiste touche-à-tout captive son public avec un mélange détonant de rire et de mélodies entraînantes.

Pour ce nouveau spectacle événement, Marie Reno a décidé de réunir ses meilleures chansons sur scène, tout en y ajoutant sa patte d’humoriste espiègle. Elle vient nous présenter des textes ciselés, d’une finesse remarquable, sans jamais verser dans la vulgarité.

Stand-Up, Chansons et Musiciens Déjantés

Pour l’occasion, elle s’entoure d’un groupe de musiciens qu’elle annonce… déjantés ! Entre le stand-up pur et la chanson humoristique, Marie Reno nous emmène dans un univers alliant second degré et ironie, toujours plus original et surprenant.

C’est un spectacle complet qui vous attend : l’occasion de découvrir cette artiste à l’énergie communicative et au talent multiple. À découvrir absolument !

Informations Pratiques & Réservation
Artiste Marie Reno
Spectacle Marie Reno et ses chansons
Date Dimanche 23 novembre 2025
Heure 20h00
Lieu Théâtre les 3T (40 Rue Gabriel Péri, 31000 Toulouse)
Tarif unique 27 €
Réservation Billets disponibles sur le site internet du Théâtre les 3T

A voir aussi

Concours : gagnez vos places pour  Edouard Deloignon le jeudi 13 novembre 2025 à 20h30 au Casino Théâtre Barrière !

Le jeudi 13 novembre 2025 à 20h30, le Casino Théâtre Barrière de Toulouse accueillera un …

©2006-2025 Toulouse Blog | CNIL N° 1391640

Nous contacter - Mentions légales