COUP DE PROJECTEUR : MARIE RENO CHANTE ET RIT AUX 3T !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’humoriste, chanteuse et musicienne Marie Reno s’entoure d’un groupe déjanté pour un nouveau spectacle hilarant au Théâtre les 3T de Toulouse, le dimanche 23 novembre 2025 à 20h00 !

Quand on parle d’artistes complets, Marie Reno s’impose comme une évidence ! Humoriste, chanteuse et musicienne talentueuse, cette artiste touche-à-tout captive son public avec un mélange détonant de rire et de mélodies entraînantes.

Pour ce nouveau spectacle événement, Marie Reno a décidé de réunir ses meilleures chansons sur scène, tout en y ajoutant sa patte d’humoriste espiègle. Elle vient nous présenter des textes ciselés, d’une finesse remarquable, sans jamais verser dans la vulgarité.

Stand-Up, Chansons et Musiciens Déjantés

Pour l’occasion, elle s’entoure d’un groupe de musiciens qu’elle annonce… déjantés ! Entre le stand-up pur et la chanson humoristique, Marie Reno nous emmène dans un univers alliant second degré et ironie, toujours plus original et surprenant.

C’est un spectacle complet qui vous attend : l’occasion de découvrir cette artiste à l’énergie communicative et au talent multiple. À découvrir absolument !

Informations Pratiques & Réservation