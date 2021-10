Concours. Gagnez vos places pour les Impavides Bretons au Grand Rond !

Partager Facebook

Le théâtre du Grand Rond à Toulouse accueille cette semaine la compagnie La Mandale avec les Impavides Bretons. Toulouseblog vous offre des places !

« Propoc’h eo ur fri bras evit daou vihan » (Il est plus décent d’avoir un grand nez que deux petits) – Proverbe breton. Les impavides bretons sont de petites marionnettes à cirés qui mettent les mains là où personne n’ose mettre les siennes. Prêts à tout, Les Impavides Bretons nous offrent une véritable immersion dans l’univers hostile et fascinant de la tuyauterie de vos salles de bain et autres lieux mal famés… Voilà pour le pitch, le prétexte. Parce que ce spectacle est surtout une formidable machine à rire, à émerveillement, à astuce, à loufoquerie…

« C’est du théâtre d’objet hautement malin, follement drôle, sacrément irrévérencieux… et nous sommes à court d’adjectif sinon on continuerait » nous explique le Grand Rond. On y croit tellement qu’on vous offre des places pour la séance de jeudi 28 octobre à 21h.

Invitations : Le Théâtre du Grand Rond invite des lecteurs de Toulouseblog.fr pour assister aux représentations du jeudi 28 octobre à 21h. Pour gagner, téléphonez vite au 05 61 62 14 85 et donnez comme code « Toulouseblog.fr ». Attention les messages laissés sur le répondeur ne seront pas pris en compte.

infos :

Théâtre du Grand Rond

23 rue des Potiers

31000 Toulouse

Tél. : 05 61 62 14 85