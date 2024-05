Concours. Gagnez vos places pour FENIX Toulouse – Chambéry !

Partager Facebook

Pour le dernier match de la saison au Palais des Sports, le FENIX Toulouse Handball reçoit Chambéry le 24 mai. Gagnez vos places sur ToulouseBlog !

La saison 2023/2024 entre dans son dénouement final avec plus que trois rencontres. Toulouse se déplacera par deux fois à Aix (17 mai) et à Montpellier (31 mai) et entre, recevra Chambéry pour une dernière sortie au Palais des Sports. Une antre qui ne réussit plus si bien à nos toulousains avec une série de trois défaites de rang toutes compétitions. Actuellement 4e, Toulouse espère conserver cette place malgré le retour de Limoges (5e).

Pour cette dernière rencontre à la maison, les toulousains recevront Chambéry (8e) qui ne joue plus rien après une saison assez compliquée. Toulouseblog vous offre donc des places pour ce grand final à domicile le 24 mai prochain !