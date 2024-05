Partager Facebook

Du 30 mai au 8 juin, le Grand Rond accueille le spectacle « C’est pour quand? » . Gagnez vos places avec Toulouseblog !

Que répondre quand on brûle d’un désir d’enfant qui ne se réalise pas, quand on angoisse qu’il n’arrive jamais ? Que répondre quand on n’a jamais réfléchi à la parentalité car on a cru avoir la vie entière pour y penser ? Que répondre quand on s’aperçoit que la voie choisie, qu’on a pensé être utile, qu’on a cru être celle qui pouvait participer au progrès, se révèle être absurde ?

Construit à partir de témoignages, d’interviews et d’improvisations, ce très beau spectacle explore à travers quatre trajectoires particulières la question de la parentalité et de ce qu’elle devient à notre époque. Que l’on ait des enfants, qu’on en souhaite ou que l’on n’en veuille pas, nous sommes toutes et tous, à un moment donné, confronté à ces questions qui, pendant des siècles, n’ont simplement pas eu droit de cité.

À l’heure où de plus en plus de jeunes hésitent à donner la vie dans un monde dont personne ne peut plus prédire ce qu’il sera dans 20 ou 30 ans, ce spectacle apporte une pierre précieuse à notre réflexion collective.

Après Orphelins, le Grand Rond accueille à nouveau la compagnie Changer l’Ampoule !

Invitations : Le Théâtre du Grand Rond invite des lecteurs de Toulouseblog.fr pour assister à la représentation les vendredi 31 mai, samedi 1er, vendredi 7 et samedi 8 juin à 21h.. Pour gagner, téléphonez vite au 05 61 62 14 85 et donnez comme code « Toulouseblog.fr ». Attention les messages laissés sur le répondeur ne seront pas pris en compte.

Infos : https://www.grand-rond.org/