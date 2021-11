Cycle Charlotte Silvera en décembre à la Cinémathèque de Toulouse

Partager Facebook

Durant le mois de décembre, la Cinémathèque de Toulouse propose un cycle autour de Charlotte Silvera.

Cinéaste des conditions de la féminité, Charlotte Silvera livre des portraits de femmes incandescentes, qu’elles soient enfants, adolescentes ou mûres. Des portraits de personnages hors du commun, moralement indépendant, socialement en quête d’indépendance. Rencontre avec un esprit libre.

On pourra voir des films comme Louise l’insoumise, Prisonnières ou encore Escalade et On l’appelait Roda. En plus, Charlotte Silvera sera présente le 15 décembre à 19h à la Cinémathèque de Toulouse. La rencontre sera précédée par la projection d’On l’appelait Roda et suivie à 21h de la projection de Louise l’insoumise.

Infos et réservations : www.lacinemathequedetoulouse.com

LES FILMS DU CYCLE

Louise l’insoumise (1985)

Prisonnières (1988)

C’est la tangente que je préfère (1997)

Les filles, personne s’en méfie (2003)

Escalade (2011)

On l’appelait Roda (2018)