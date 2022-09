Concert – Tryo début janvier 2023 à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Tryo sera en concert le dimanche 8 janvier 2023 au Bikini de Toulouse. Ouverture des ventes le vendredi 30 septembre 2022 à 10h.

On ne présente plus le groupe Tryo. Depuis 25 ans, le groupe traverse la paysage musicale avec toujours la même énergie. De salles en salles, le public découvre des bêtes de scènes et des auteurs uniques. En 2021, Tryo revenait avec un huitième album « Chants de bataille ». Un grand cru, avec des chansons politiques et sociétales, des chansons de bonheur, des chansons à partager à quelques milliers en festival ou pour gonfler le cœur, à fond dans les écouteurs…

Le groupe repart sur les routes avec une nouvelle tournée après celle de XXV avec un passage par Toulouse et le Bikini le 8 janvier 2023.

Tryo en concert

Dimanche 8 janvier 2023

Le Bikini – Toulouse

Ouverture des ventes le 30 septembre à 10h

www.lebikini.com