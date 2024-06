Partager Facebook

SEAL sera en concert au Zénith de Toulouse le 07 Octobre 2024 à 20h00

Après un concert parisien triomphal en 2023, SEAL, l’une des voix les plus emblématiques de notre époque, revient en France en 2024 pour une tournée célébrant ses 30 ans de carrière.

Auteur-compositeur-interprète multi-platine, Seal a toujours placé l’amour au cœur de sa musique. Sa voix de baryton rauque inimitable et ses compositions intemporelles ont marqué la pop, le R&B et la soul, avec des tubes planétaires comme « Killer », « Future Love Paradise », « Crazy » et l’inoubliable « Kiss From A Rose ». Avec plus de 30 millions d’albums vendus et un milliard d’écoutes en streaming, Seal est un artiste incontournable.

Infos et réservations www.box.fr

Lieu : Zénith de Toulouse Métropole