Festival de Carcassonne 2025 : Des Ajustements de Programme et de Nouveaux Lieux pour une 20ème Édition sous le Signe de la Diversité !

Carcassonne, des nouveautés ont été annoncées ce vendredi 27 juin concernant l’édition 2025 du Festival de Carcassonne. Préparez-vous à une expérience toujours plus riche, avec des ajustements de programmation et des lieux de concert repensés pour célébrer dignement les 20 ans de cet événement incontournable !

Le Festival de Carcassonne, qui se déroulera du 2 au 29 juillet 2025, a déjà dévoilé une programmation éclectique avec des artistes de renom comme Gojira, Judas Priest, Gims, Pierre Garnier, Julien Doré, Alanis Morissette, Eddy Mitchell, Jean-Louis Aubert, Soprano, Robert Plant & The Saving Grace, Ben Harper & The Innocent Criminals, Alain Souchon et Laurent Voulzy, entre autres. Ces têtes d’affiche se produiront majoritairement au Théâtre Jean-Deschamps, cœur historique du festival.

Des Nouveautés pour les Lieux de Concerts : Plus de Diversité !

Pour cette édition anniversaire, le festival ne se limitera plus aux scènes habituelles. En plus du Théâtre Jean-Deschamps, d’autres lieux emblématiques de la Cité et de la ville basse accueilleront des spectacles, promettant des ambiances variées et des découvertes.

La Cour d’Honneur du Château Comtal verra des spectacles plus intimistes ou classiques, comme les performances d’Isabelle Adjani dans « Les Murmures de L’Âme » (les 5 et 11 juillet) ou le concert de Katia et Marielle Labèque (7 juillet).

Le Square André Chénier sera le théâtre de concerts plus populaires et gratuits, avec des artistes comme M.A.N and the Maniacs (2 juillet), Mezerg (3 juillet), Yuri Buenaventura (4 juillet) ou Joeystarr (5 juillet).

D'autres lieux comme l'Auditorium, Chapelle des Jésuites, ou le Théâtre Municipal Jean Alary sont également listés pour des événements spécifiques, offrant une véritable immersion culturelle dans la ville.

Cette diversification des lieux vise à proposer une expérience plus variée aux festivaliers et à mettre en valeur le patrimoine de Carcassonne.

Une Programmation Toujours Plus Éclectique :

Le Festival de Carcassonne 2025 s’annonce d’une richesse musicale et artistique rare :

Musique Classique et Instrumentale : Murmuration (2 juillet), Katia et Marielle Labèque (7 juillet), Sofiane Pamart (8 juillet).

Murmuration (2 juillet), Katia et Marielle Labèque (7 juillet), Sofiane Pamart (8 juillet). Rock / Metal : Judas Priest (15 juillet), Robert Plant & The Saving Grace (23 juillet), Gojira (29 juillet).

Judas Priest (15 juillet), Robert Plant & The Saving Grace (23 juillet), Gojira (29 juillet). Chanson Française / Pop : Pierre Garnier (17 juillet), Jean-Louis Aubert (19 juillet), Soprano (21 juillet), Santa (22 juillet), Gims (24 juillet), Julien Doré (26 juillet), Alain Souchon + Laurent Voulzy (28 juillet).

Pierre Garnier (17 juillet), Jean-Louis Aubert (19 juillet), Soprano (21 juillet), Santa (22 juillet), Gims (24 juillet), Julien Doré (26 juillet), Alain Souchon + Laurent Voulzy (28 juillet). World Music / Jazz : Lamomali (10 juillet), Ben Harper & The Innocent Criminals (25 juillet).

Lamomali (10 juillet), Ben Harper & The Innocent Criminals (25 juillet). Danse et Opéra : Sara Baras (4 juillet), La Traviata (6 juillet).

Sara Baras (4 juillet), La Traviata (6 juillet). Théâtre : « Les Murmures de L’Âme » avec Isabelle Adjani (5 et 11 juillet), « Hamlet The End » avec Francis Huster (9 juillet).

À noter : La billetterie pour certains concerts est déjà ouverte, et certaines dates comme celles d’Eddy Mitchell (18 juillet) ont pu subir des changements ou être annulées. Il est fortement recommandé de consulter le site officiel du festival et les plateformes de billetterie pour les informations les plus à jour concernant les éventuels changements de programmation, les premières parties annoncées et la disponibilité des places.

Cette 20ème édition s’annonce comme un événement majeur de l’été, mélangeant les genres et les artistes dans le cadre sublime de la Cité Médiévale.