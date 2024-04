Concert. A Toulouse, quatre membres du Saïan Supa Crew célèbrent le groupe culte !

Partager Facebook

Sir Samuel, Sly Johnson, Specta et Vicelow parcourent les salles françaises avec les tubes du groupe culte lors du Sain Supa Celebration. A Toulouse, direction le Bikini le 16 novembre 2024.

Se réunir pour magnifier et transmettre un patrimoine : c’est tout le sens du Saïan Supa Celebration. Alors que KLR, premier disque du Saïan et classique du rap français, fête ses 25 ans en 2024, Sir Samuel, Sly Johnson, Specta et Vicelow comptent célébrer la philosophie du SSC à travers un show unique.

Malgré leurs divers cheminements, ces quatre anciens membres parmi les six d’origine, ne se sont pas perdus de vue et n’ont jamais écarté l’héritage de leur Crew. Ils reviennent avec des tubes pour célébrer leur amour de la musique et du hip Hop!

Les quatre amis vont parcourir les salles françaises avec ce show avec un passage à Toulouse le 16 novembre et une date à l’Olympia le 25 novembre 2024.

Infos et réservations : lebikini.com