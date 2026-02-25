Spectacle Enfant : Embarquez avec Augustin, Pirate du Nouveau Monde !

Après l’immense succès d’« Augustin Pirate des Indes », préparez-vous à lever l’ancre pour le tout nouvel épisode des aventures du plus célèbre des pirates chasseurs d’épices !

Une chasse au trésor interactive et olfactive

Parti à la conquête du Nouveau Monde, l’intrépide Augustin a besoin d’un équipage de choc. Et devinez quoi ? Ce sont les enfants du public qui deviennent ses fidèles moussaillons ! Ensemble, ils se lancent dans une chasse au trésor trépidante qui les mènera par-delà le tumultueux Cap Horn, jusqu’au cœur de la jungle amazonienne.

Il faudra esquiver les boulets de canon et braver mille dangers pour découvrir des trésors insoupçonnés : des épices aux parfums envoûtants. Café, vanille et véritable cacao… Les enfants auront la chance de sentir ces merveilles en direct pendant la représentation !

Entre une mystérieuse princesse maya, des toucans farceurs, des tortues géantes et des diseuses de bonne aventure, l’équipage devra faire preuve de malice et d’imagination pour surmonter les épreuves de ce voyage spectaculaire.

Informations pratiques pour votre venue

Ce spectacle familial est pensé pour émerveiller les petits comme les grands, des filles et garçons de 3 ans jusqu’aux grands-parents de 103 ans !

Pour que la magie opère dans les meilleures conditions, voici quelques règles de la salle à garder en tête avant votre venue :