Spectacle Enfant : Embarquez avec Augustin, Pirate du Nouveau Monde !

Après l’immense succès d’« Augustin Pirate des Indes », préparez-vous à lever l’ancre pour le tout nouvel épisode des aventures du plus célèbre des pirates chasseurs d’épices !
Une chasse au trésor interactive et olfactive
Parti à la conquête du Nouveau Monde, l’intrépide Augustin a besoin d’un équipage de choc. Et devinez quoi ? Ce sont les enfants du public qui deviennent ses fidèles moussaillons ! Ensemble, ils se lancent dans une chasse au trésor trépidante qui les mènera par-delà le tumultueux Cap Horn, jusqu’au cœur de la jungle amazonienne.
Il faudra esquiver les boulets de canon et braver mille dangers pour découvrir des trésors insoupçonnés : des épices aux parfums envoûtants. Café, vanille et véritable cacao… Les enfants auront la chance de sentir ces merveilles en direct pendant la représentation !
Entre une mystérieuse princesse maya, des toucans farceurs, des tortues géantes et des diseuses de bonne aventure, l’équipage devra faire preuve de malice et d’imagination pour surmonter les épreuves de ce voyage spectaculaire.
Informations pratiques pour votre venue
Ce spectacle familial est pensé pour émerveiller les petits comme les grands, des filles et garçons de 3 ans jusqu’aux grands-parents de 103 ans !
Pour que la magie opère dans les meilleures conditions, voici quelques règles de la salle à garder en tête avant votre venue :
-
Âge recommandé : À partir de 3 ans. Attention, le spectacle est déconseillé aux moins de 2 ans, et l’accès au théâtre n’est pas autorisé aux enfants de moins d’un an.
-
Billetterie : Chaque spectateur franchissant les portes de la salle doit être muni de son propre billet, quel que soit son âge.
-
Confort : La salle ne fournit pas de rehausseurs. N’hésitez pas à apporter le vôtre pour garantir une vue imprenable à vos petits moussaillons !
- Lieu et Réservation : La Comédie de Toulouse
- Dates : les 25 et 26 février 2026 à 11h00 et 16h00