Comment se déroule la Fête de la Musique 2020 à Toulouse ?

En cette période exceptionnelle, Fête de la Musique 2020 exceptionnelle ce dimanche 21 juin. Toulouse ne déroge pas à la règle avec peu d’événements et sans concert dans les rues et sur la place du Capitole.

Après plusieurs mois de confinement, tous les toulousains espéraient pouvoir se retrouver lors de la Fête de la Musique. Il faudra encore attendre en raison de la crise sanitaire et des consignes mises en place par le gouvernement. Le grand rassemblement autour de la musique n’aura pas lieu…enfin dans son état initial.

Dans un communiqué, le Ministère de la Culture a donné les règles pour l’édition 2020. La Fête de la Musique 2020 pourra se dérouler comme suit :

Des concerts pourront se dérouler dans des lieux autorisés à accueillir du public dans le respect des règles sanitaires sous la responsabilité du dirigeant du lieu et en plein air sous la responsabilité d’un organisateur avec respect des distanciations physiques dans des lieux permettant de fixer une jauge en veillant à ne pas créer d’attroupement à proximité

Les rassemblements de plus de 10 personnes étant toujours interdits sur le domaine public, les concerts spontanés ne sont pas autorisés, néanmoins, les manifestations sur la voie publique peuvent faire l’objet d’un régime dérogatoire. Cela nécessite une autorisation préalable du préfet de département, en lien avec le Maire, après déclaration par l’organisateur pour des rassemblements de plus de 10 personnes dès lors que les conditions d’organisation permettent de garantir le respect des contraintes sanitaires. Pour les Maires qui le souhaiteraient, cette disposition leur permet d’organiser, en lien étroit avec le préfet, des évènements très encadrés sur la voie publique dès lors que le respect des contraintes sanitaires peut être garanti.

A Toulouse, les rues seront donc vides. Enfin, il n’y aura pas de concert spontané le dimanche. Les autorités veilleront aux respects des consignes durant cette journée de fête.

Par contre, des concerts auront lieu dans différents lieux toulousains. L’Usine à Musique propose un live avec une jauge limitée, Les Chimères, le Txus, le Caffé Baggio, le COMDT, l’El Dorado, le Dubliners ou encore les Chimères et le Chorus ouvrent leurs portes selon le protocole sanitaire.

Un Fête de la Musique sur les réseaux sociaux

Comme pendant le confinement, les réseaux sociaux seront l’un des lieux où fêter ce moment de partage. Plusieurs lieux toulousains ont décidé de proposer des lives en direct sur Facebook comme le George &Dragon, The Tower of London , Le Danu ou encore le London Town. On y annonce pas moins de 5 heures de live avec 30 musiciens. Le Conseil Départemental aussi se la jouera en ligne !

Dimanche 21 juin à 19h30, le Conseil départemental proposera au public un concert en ligne et en direct du chanteur toulousain Fabian Ordoñez, au Pavillon République dans la cour de l’Hôtel du Département, à l’occasion de la Fête de la musique.

Sans oublier aussi, le samedi 20 juin, un nouveau concert de #RetourSurScène en direct de Saint Pierre des Cuisines : https://www.toulouseblog.fr/toulouse-retoursurscenes-sinstalle-a-saint-pierre-des-cuisines/

Solidarité

Afin de saluer l’ensemble des soignants, des concerts réservés aux patients et personnels soignants et à leurs familles seront organisés dans des hôpitaux notamment dans les régions Hauts-de-France,

Occitanie, Ile-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine, Centre Val de Loire, Pays de la Loire. De nombreux artistes ont répondu avec enthousiasme et engagement dans un élan de solidarité. Parmi eux : Tim Dup, Laura Cahen, Yves Jamait, Cyril Mokaiesh, Sofaz, Angélique Kidjo, Zoe’s Shanghai, Clarika, Bazbaz, Tété, Les amis de Brassens, Des lions pour des Lions.

Un seul site pour tout savoir !

www.fetedelamusique.fr, le site de la Fête de la Musique relaiera toutes les initiatives qui respectent les normes sanitaires en vigueur, notamment celles des opérateurs du ministère de la Culture.