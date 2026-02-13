Café Théâtre des 3T : Gare au SMS envoyé trop vite avec « J’ai envie de toi » !

Partager Facebook

Twitter

On a tous déjà vécu ce petit moment de panique après avoir appuyé sur « envoyer » un peu trop vite… Mais pour le héros de cette comédie, le SMS de trop va transformer sa soirée en un véritable cauchemar pour notre plus grand plaisir !

Rendez-vous au Café Théâtre des 3T dès le vendredi 20 février 2026 pour découvrir cette pièce irrésistible où les quiproquos s’enchaînent à un rythme effréné.

Un texto, un voisin envahissant et un chaos total

Le pitch est simple, mais redoutable : vous envoyez un brûlant « J’ai envie de toi » à votre nouvelle conquête, sauf que le message atterrit directement sur le téléphone de… votre ex, qui n’a aucune intention de vous oublier.

Alors que la situation est déjà bien assez tendue, le destin décide d’en rajouter une couche : votre voisin, un garde-malade pour seniors un peu trop zélé, déboule littéralement chez vous après avoir abattu la cloison entre vos deux appartements ! Entre une ex revancharde et des travaux imprévus, la soirée dérape totalement.

Pourquoi on adore ?

C’est la quintessence de la comédie de boulevard moderne : un rythme soutenu, des répliques qui font mouche et une situation absurde dans laquelle on pourrait tous se retrouver. Une valeur sûre pour décompresser et rire aux éclats entre amis ou en couple.

Le calendrier des représentations

Ne manquez pas les prochaines dates pour cette dose de rire :

Vendredi 20 février à 20h00

Samedi 21 février à 21h00

Vendredi 6 mars à 20h00

Samedi 11 avril à 21h00

Samedi 25 avril à 21h00

Infos Pratiques