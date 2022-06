Claudio Capéo finalement en concert à Toulouse en 2023

Partager Facebook

Initialement prévu le 15 décembre 2022, le concert de Claudio Capéo au Zénith de Toulouse aura lieu le 12 novembre 2023.

Nouveau report pour le chanteur ! Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la nouvelle scène française. Révélé en 2016 par son tube Un homme debout (single de diamant), son premier album éponyme s’est classé N°1 des ventes dès sa sortie pendant 5 semaines consécutives et s’est écoulé à plus de 700 000 exemplaires, faisant de cet opus le plus gros succès pour un artiste révélation.

Après quelques reports, il repartira sur scène en 2023 soit un an après les dates programmées cet automne. Claudio Capéo a tenu à s’expliquer dans un communiqué :

« Les amis, voici un message important concernant mon actualité :

On travaille actuellement sur le nouvel album, et on passe beaucoup de temps en studio (avec des gens formidables d’ailleurs) !

Cependant, l’écriture des titres et les enregistrements prennent du temps et je souhaite vraiment être à 100% satisfait de chaque titre pour pouvoir vous offrir le meilleur.

L’album ne pourra malheureusement pas sortir comme on l’avait prévu avant le début de la tournée de Zénith à l’automne.

Afin de vous présenter un nouveau spectacle à la hauteur de ce nouveau chapitre, on a dû prendre la difficile décision de reporter de quelques mois notre tournée.

Il faudra donc patienter encore un peu avant de nous retrouver mais je sais que vous comprendrez.

Je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité, et vous promets un show aussi grand que mon impatience de vous retrouver sur scène !

Toutes les places achetées précédemment restent valables pour ces nouveaux concerts.

On vous donne des nouvelles très vite ! »

Réservations : www.bleucitron.net