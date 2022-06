Les Cinémas Gaumont Toulouse proposent trois films pour toute la famille ce dimanche

Partager Facebook

Dimanche 19 juin, les Cinémas Gaumont Toulouse Wilson et Labège organisent une Grande Journée des Enfants avec la programmation de trois films : Shrek, Le Petit Nicolas et Buzz l’Eclair.

Pour cette nouvelle édition, La Grande Journée des Enfants donne rendez-vous aux enfants et à leurs parents le dimanche 19 juin dans les cinémas Gaumont avec une belle programmation. Soit deux films en avant-première et un film mythique à (re)découvrir en famille.

Le Petit Nicolas : Qu’est ce qu’on attend pour être heureux ?

Vous découvrirez en avant-première exclusive cette œuvre poétique et drôle, visuellement très riche, avec les voix d’Alain Chabat et Laurent Lafitte. Un fervent hommage aux pères du créateur du Petit Nicolas, Goscinny et Sempé !

Buzz l’Eclair

Buzz l’Éclair est de retour au cinéma ! Ce film d’animation de science-fiction raconte la véritable origine du célèbre héros qui a inspiré le jouet. Venez vivre les aventures du légendaire Ranger de l’Espace qui a séduit des générations de fans. Vers l’infini et au-delà !

Shrek

Enfin, vous (re)plongerez dans cette délicieuse parodie de conte pour enfants avec le premier volet de Shrek. Une fable moderne et franchement drôle qui réjouira les parents et les enfants. La séance sera précédée d’une présentation filmée du journaliste Philippe Rouyer.

Animations, bonus et cadeaux complèteront cette journée pleine de surprises. Rendez-vous donc le dimanche 19 juin pour un dimanche joyeux et convivial.

Informations et réservations :

www.cinemaspathegaumont.com