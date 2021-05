Cité de l’Espace : Deux nouveaux cafés Alpha la semaine prochaine

Partager Facebook

La Cité de l’Espace à Toulouse nous donne rendez-vous en ligne pour deux nouveaux Cafés Alpha les 3 et 5 mai.

Le temps d’un café, suivez l’actualité autour de la mission Alpha, une mission de l’Agence spatiale européenne, ESA. 30 minutes pour échanger avec un expert et découvrir tous les aspects de cette mission et le travail de l’astronaute Thomas Pesquet. La semaine prochaine, on aura droit à deux nouveaux rendez-vous.

Le 3 mai à 13h30, rencontre avec Sarah POLETTI, Multimedia designer, ATG Europe pour l’Agence spatiale européenne, ESA. Sarah Poletti est graphiste, designer multimédia pour l’ESA. Elle travaille plus précisément pour le département de la science et celui de l’exploration humaine et robotique. Elle est, par exemple, amenée à travailler sur des missions comme Exomars, Mars express, James Webb, Rosetta… Elle a conçu le design du patch Alpha de Thomas Pesquet et celui de Cosmic Kiss de Matthias Maurer qui partira dans la Station en fin d’année.

Puis le 5 mai avec Mélanie BOUVIER, Responsable Assurance Produit chez Logiqual pour le CNES.

Pour en savoir plus : https://www.cite-espace.com/evenements/cafe-alpha-poletti/

Et https://www.cite-espace.com/evenements/cafe-alpha-bouvier/