Les Arts en Balade : Vernissage au Centre Culturel Alban Minville avant l’Ouverture des Ateliers !

Toulouse, préparez-vous pour un mois de septembre résolument artistique ! L’association toulousaine « Les Arts en Balade » vous invite à un vernissage exclusif au Centre Culturel Alban Minville ce jeudi 4 septembre 2025 à 18h00. Un avant-goût de la 9ème édition de la manifestation qui mettra à l’honneur les talents de la région !

Les 27 et 28 septembre 2025, près de 160 artistes de Toulouse et de ses alentours ouvriront les portes de leurs ateliers dans 79 lieux différents. Cette manifestation gratuite, qui s’adresse aussi bien aux curieux qu’aux amateurs d’art et aux collectionneurs, est une occasion unique de découvrir la diversité de la création actuelle et de rencontrer les artistes dans l’intimité de leurs espaces de travail.

Pour vous mettre en appétit, les Centres Culturels Bonnefoy et Alban-Minville s’associent pour présenter un florilège de créations des artistes de leurs quartiers et de Toulouse. Ce vernissage est une excellente opportunité de découvrir en avant-première quelques-unes des pépites qui seront à l’honneur lors des « Arts en Balade ».

Informations pratiques :

Date : Jeudi 4 septembre 2025

Lieu : Centre Culturel Alban Minville, Toulouse

Tarif : Gratuit

Les Arts en Balade : Ouverture des ateliers les 27 et 28 septembre 2025.

Venez nombreux découvrir les talents qui font la richesse artistique de notre région !