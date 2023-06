Cinémathèque de Toulouse : Nouvelle édition du Festival Cinéma en plein air cet été !

Partager Facebook

Durant tout l’été, la Cinémathèque de Toulouse nous propose son festival Cinéma en plein air dans la cour de ce haut lieu du 7e art.

Pendant les beaux jours, le cinéma sort des salles obscures pour prendre l’air. Pendant sept semaines, le cinéma en plein air prend place pour une 19e édition à la Cinémathèque de Toulouse. Une trentaine de projection sont programmée sur la façade du bâtiment à la belle étoile.

La saison passée, le festival avait connu une édition record avec 14 000 entrées durant l’été pour (re)découvrir des films cultes. Ce sera toujours le cas cette année avec une belle édition où se côtoieront des films comme Easy Rider, King Kong, Fenetre sur cour, les 400 coups, Fargo, Manhattan, Total Recall, The Lobster, Little Miss Sunshine, Mamma Mia, Taxi driver, Adieu les cons, Joket et tant d’autres chef-d’oeuvres.

François Zygel donnera un ciné concert autour de trois film de Laurel & Hardy et une exposition aura lieu.Après le succès de l’exposition consacrée à Yves Thos l’été dernier, place à un autre grand affichiste : Guy Gérard Noël. Pour le plaisir de retrouver les créations hautes en couleurs de cet artiste qui a travaillé pour le cinéma des années 1940 à la fin des années 1960, au moment où l’offset vient remplacer définitivement la lithographie…

LES FILMS AU PROGRAMME

> Séances à 22h

Vendredi 7 juillet CINÉ-CONCERT LAUREL & HARDY* – AVEC JEAN-FRANÇOIS ZYGEL (PIANO) – en partenariat avec le Festival de Toulouse

Samedi 8 juillet EASY RIDER – DENNIS HOPPER

Dimanche 9 juillet ÉNORME – SOPHIE LETOURNEUR

Mercredi 12 juillet KING KONG* – MERIAN C. COOPER, ERNEST B. SCHOEDSACK

Jeudi 13 juillet MANHATTAN – WOODY ALLEN

Samedi 15 juillet FARGO – JOEL COEN, ETHAN COEN

Dimanche 16 juillet FENÊTRE SUR COUR – ALFRED HITCHCOCK

Mercredi 19 juillet LES QUATRE CENTS COUPS* – FRANÇOIS TRUFFAUT

Jeudi 20 juillet TOTAL RECALL – PAUL VERHOEVEN – en partenariat avec le CNES et la Cité de l’espace

Vendredi 21 juillet QUAND LA VILLE DORT – JOHN HUSTON

Samedi 22 juillet THE GRAND BUDAPEST HOTEL – WES ANDERSON

Dimanche 23 juillet LITTLE MISS SUNSHINE* – JONATHAN DAYTON, VALERIE FARIS

Mercredi 26 juillet ADIEU LES CONS – ALBERT DUPONTEL

Jeudi 27 juillet THE LOBSTER – YÓRGOS LÁNTHIMOS

Vendredi 28 juillet GHOST DOG, LA VOIE DU SAMOURAÏ – JIM JARMUSCH

Samedi 29 juillet LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR – JOHN BADHAM

Dimanche 30 juillet LA FAMILLE ADDAMS* – BARRY SONNENFELD

Mercredi 2 août NOS JOURS HEUREUX* – ÉRIC TOLEDANO, OLIVIER NAKACHE

Jeudi 3 août PRIDE – MATTHEW WARCHUS

Vendredi 4 août MAMMA MIA !* – PHYLLIDA LLOYD

Samedi 5 août TAXI DRIVER – MARTIN SCORSESE

Dimanche 6 août THE ARTIST* – MICHEL HAZANAVICIUS

Mercredi 9 août LE JOURNAL DE BRIDGET JONES – SHARON MAGUIRE

Jeudi 10 août LE SILENCE DES AGNEAUX – JONATHAN DEMME

Vendredi 11 août LA LEÇON DE PIANO – JANE CAMPION

Samedi 12 août BLUE VELVET – DAVID LYNCH

Dimanche 13 août ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES – CAROLINE VIGNAL

> Séances à 21h30

Mercredi 16 août EN CORPS – CÉDRIC KLAPISCH

Jeudi 17 août UN APRÈS-MIDI DE CHIEN – SIDNEY LUMET

Vendredi 18 août JOKER – TODD PHILLIPS

Samedi 19 août TALONS AIGUILLES – PEDRO ALMODÓVAR

Dimanche 20 août ROCKY – JOHN G. AVILDSEN

Mercredi 23 août HER – SPIKE JONZE

Jeudi 24 août LE VOYAGE DE CHIHIRO* – HAYAO MIYAZAKI

Vendredi 25 août A STAR IS BORN – BRADLEY COOPER

Samedi 26 août FIGHT CLUB – DAVID FINCHER