Ligue 2 :En Bretagne, le Toulouse FC ne doit pas rater l’occasion

Quelques jours après sa qualification en Coupe de France, le Toulouse FC (2e) voyage en terres bretonnes pour y affronter Guingamp (18e) ce lundi soir pour le compte de la 32e journée de Ligue 2.

Ce lundi, Toulouse a un joli coup à jouer en Bretagne.Chez l’avant dernier du championnat, le téfécé peut prendre des points pour revenir à 1 points du leader Troyes, qui a concédé le nul ce weekend. Une occasion à ne pas rater donc ! Seul hic, les matchs à l’extérieur où les toulousains ont de plus en plus de mal à l’emporter. Or, la Ligue 1 passera par des victoires loins du Stadium.

Si les toulousains aiment répèter comme Sébastien Dewaest que ce n’est « pas encore le money time », cette rencontre peut permettre de voir haut surtout face à une équipe plus faible.

Privé de plusieurs joueurs positifs à la Covid-19, dont Amine Adli et Stijn Spierings ainsi que de Steven Moreira, toujours suspendu, Toulouse se passe donc de deux des trois meilleurs buteurs de son effectif en championnat.

Rendez-vous demain, lundi 12 avril à 20h45, sur beIN SPORTS 1 pour suivre le match de nos Violets face à l’En Avant Guigamp !

Le groupe toulousain

Bloch, Dupé / Amian, Dewaest, Diakité, Gabrielsen, Machado, Rapnouil / Bangré, Dejaegere, Koné, Mvoué, Sanna, Van den Boomen / Antiste, Bayo, Healey, Ngoumou.