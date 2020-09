Ciné sous les étoiles ce mardi au Metronum de Toulouse

Partager Facebook

Pour vivre malgré l’arrêt des concerts, le Metronum propose des rendez-vous spéciaux cet automne. Ce mardi soir, une projection sous les étoiles !

Les concerts en transat et le cycle des projections se poursuivent à l’automne, la programmation jeune public se développe et de nouveaux rendez-vous apparaissent… le Métronum se (ré) invente en cette rentrée! Pour continuer, ce mardi, rendez-vous avec une projection » Ciné sous les étoiles » en partenariat avec l’Utopia de Toulouse Borderouge et le Festival Africlap : » On a le temps pour nous ».

Synopsis : Burkina Faso, octobre 2014. La révolte du « balai citoyen » mène à la destitution du dictateur Blaise Compaoré. Parmi les insurgés, le rappeur Serge Bambara, dit Smokey, artisan à sa façon de ce changement politique : « la culture précède le changement ». Le film nous plonge dans le quotidien de cette figure iconique.

Pour tous les rendez-vous du Metronum : www.metronum.toulouse.fr