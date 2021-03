Partager Facebook

Mercredi et ce jeudi matin, le CHU Toulouse et le SAMUS31 ont pris en charge des patients en provenance de la région PACA.

Hier, c’est 4 patients qui sont arrivés de Nice et ont été pris en charge et et transférés par les équipes du SAMU vers le CHU et des cliniques du territoire. Ce matin 2 patients sont arrivés d’Aix en Provence et ont été transférés vers les hôpitaux de Cahors et Tarbes.

D’autres transferts devraient avoir lieu dans les jours à venir.