Challenge « Tous à table ! » avec le Centre d’arts du Quai des arts de Cugnaux

Le Centre d’arts du Quai des arts de Cugnaux propose le challenge photo « Tous à table » jusqu’ au 8 juillet 2020

En attendant la ré-ouverture prochaine avec l’exposition « Quand les artistes passent à table – leur regards sur l’alimentation », le Centre d’arts visuels de Cugnaux vous propose de participer à un challenge photographique collectif !

Prêtez-vous au jeu en réalisant une photo des réserves alimentaires de votre foyer en période de confinement (qui sont certainement un peu différentes de d’habitude). Vous pouvez soit vider les placards et votre frigo et tout disposer sur votre table à manger, avec ou sans votre famille autour (floutage des visages si la famille pose), ou prendre en photo l’intérieur de vos placards et de votre frigo.

Puis postez votre photo sur les réseaux sociaux avec le #villedecugnaux.

N’oubliez pas de préciser le nombre de personnes qui vivent dans votre foyer et leurs âges !

Exposition : »Quand les artistes passent à table – leur regards sur l’alimentation »

Une exposition conçue par la mission développement durable du Ministère de la Culture – En partenariat avec le Quai des savoirs dans le cadre de la programmation associée à l’exposition Code Alimentation.

« Quand les artistes passent à table – Leurs regards sur l’alimentation » présente le travail et la réflexion de 15 artistes contemporains autour de six thématiques : manger, acheter, modifier, cultiver, élever et préserver, passant de la chaîne alimentaire à la chaîne de création.

Quel est l’impact de notre alimentation sur l’environnement ? De notre assiette à la terre, que se passe-t-il aujourd’hui ? Si je consomme moins d’aliments d’origine animale, quelles en sont les conséquences ? L’agriculture est-elle l’une des causes ou un outil potentiel pour lutter contre le réchauffement climatique ? Comment faire pour devenir des mangeurs plus conscients, plus engagés en faveur d’une alimentation durable ? Le bio ouvre-t-il une voie pertinente ? Autant de questions auxquelles l’exposition tentera de répondre à travers le travail d’artistes contemporains.

Dates : Du 8 juillet au 22 août