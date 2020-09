Cette semaine, la place de cinéma à 6euros au Kinepolis Fenouillet

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Kinepolis de Fenouillet, près de Toulouse, propose du 14 au 18 septembre la place de cinéma à 6 euros.

Durant 5 jours, les spectateurs pourront bénéficier d’une place de cinéma à 6 euros dans tous les Kinepolis de France, quel que soit le film et la séance choisis. Une occasion unique de découvrir les films récemment sortis et le choix est vaste ! Ainsi le spectaculaire Tenet de Christopher Nolan est toujours à l’affiche.

Les amateurs de films fantastiques seront servis avec Les Nouveaux Mutants de Josh Boone et Antebellum de Gerard Bush et Christopher Renz et avec Janelle Monáe (Interdit -12 ans). Le jeune public appréciera les Blagues de Toto avec Guillaume De Tonquédec, Ramzy Bedia et Anne Marivin. Le cinéma français est également à l’honneur avec des films forts comme La Daronne avec Isabelle Huppert et Le Bonheur

des uns…, le nouveau film Coup de Cœur Kinepolis qui réunit Florence Foresti, Vincent Cassel, Bérénice Béjo et François Damiens.

Mercredi 16 septembre, une nouveauté à l’affiche : J’irai mourir dans les Carpates, avec Antoine de Maximy aux commandes.

Infos et réservations sur kinepolis.fr