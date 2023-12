Cette semaine au Théâtre du Grand Rond

Partager Facebook

Le Théâtre du Grand Rond nous dévoile une nouvelle belle semaine de programmation avec les spectacles « Miss or Mister President ? » et « Alice au pays de la Danse ».

Du 14 au 23 décembre, découvrez Miss or Mister President ? Le spectacle de Jennifer Lesage-David se présente d’abord comme un show télévisé drolatique et volontairement outrancier où s’affrontent candidats et candidates à la fonction suprême. Annie Potier et Olivier Calcada passent les sujets du moment à la moulinette mais progressivement un sujet s’installe…

Jusqu’au 16 décembre, dans Alice au pays de la danse , Sophie Carlin nous amène, à travers son parcours de danseuse « pas assez grande pour être danseuse », dans l’histoire de la danse et de ses formations. Cette pièce chorégraphique créée pour les plus jeunes explore différentes manières de danser avec tout son corps.

Dans le cadre des apéro-spectacles, du 14 au 16 décembre, Mymytchell revient pour notre plus grand plaisir. Mymytchell, c’est des textes poétiques et politiques, drôles et profonds, unis à la guitare, et une présence qui la rend pas vraiment seule sur scène.

Infos et réservations : https://www.grand-rond.org/