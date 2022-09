C’est la reprise pour le Studio 55 à Toulouse

Partager Facebook

Après quelques semaines de vacances bien méritées, le Studio 55 reprend du service dès ce vendredi 23 septembre !

Le mois de septembre signe la rentrée aussi pour les salles de spectacle. Après une belle pause estivale, le Studio 55 débutera une deuxième saison à partir de ce 23 septembre. Au programme de cette réouverture : de nouveaux spectacles, de nouveaux artistes invités et des surprises à venir découvrir tout au long de l’année…

Pour le mois de septembre, c’est la troupe des Toulousains, Mélissa, Fred et Pat, qui sera en tête d’affiche.

LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE : TOULOUSAIN 2

Vous avez été plus de 60 000 à découvrir le 1er Opus. Et parce qu’il restait pas mal de trucs à dire, ils reprennent du service pour continuer à égratigner les us et coutumes de la région.

Un spectacle riche en énergie, où l’on rit, on chante et on se moque gentiment de nos travers.

LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE : HAUT LES CŒURS

« Mélissa, si tes cheveux dépassent de la photo, c’est que le cadre, il est trop petit pour toi ! » C’est l’itinéraire d’une petite fille à qui l’on a prédit un destin extraordinaire et qui va grandir avec cette conviction. À la conquête de soi, par le rire et en s’affranchissant des codes, Mélissa crée des extras dans l’ordinaire… « Haut les coeurs » c’est l’histoire de ma vie, peut-être de la vôtre, avec pour point de départ la fameuse question » Qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ? ».

LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE :TOURNÉE GÉNÉRALE

La tournée Star 80 est lancée, Pat et Fred devaient y participer, malheureusement, ils ont raté le bus. Par chance, le Studio 55 accepte de les engager contre un repas chaud. Découvrez la fabuleuse histoire de ce duo presque connu qui a traversé les changements d’époque, les changements capillaires et les changements d’heure. Mise en beauté par un écran interactif géant, « Tournée générale » raconte une histoire vraie inspirée de faits irréels. Le spectacle de l’immaturité. Si vous avez aimé : Les années collège, Francis Cabel, La Casa de Papel, les Poetics Lovers, Gérald De Palmas, Oasis… Vous allez adorer « Tournée Générale ».

LE VENDREDI 30 SEPTEMBRE : TOULOUSAIN !

À la demande générale, Toulousain ! revient pour quelques dates exceptionnelles dès le vendredi 30 septembre ! lI est de notoriété publique que le Toulousain est un incroyable chauvin, préférant la chocolatine au pain au chocolat et se plaisant à colporter des rumeurs selon lesquelles les Ariégeois seraient cousins de père en fils, les Daft Punk d’origine albigeoise et les Bordelais vraiment tous des… Autant d’idées reçues sur lesquelles les comédiens comme le public s’amusent.

LE STUDIO55:

55, avenue Louis Bréguet – 31400 Toulouse

Tél : 06 48 31 00 49