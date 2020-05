Centre européen pour les prévisions météorologiques : la France retient la candidature de Toulouse

Partager Facebook

L’Etat français a annoncé ce matin sa décision de retenir la candidature de Toulouse pour la présenter au niveau européen afin d’accueillir ici le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), qui doit déménager du Royaume-Uni.

Le CEPMMT est une organisation intergouvernementale au cœur d’intérêts stratégiques européens et mondiaux.

Créé en 1975 et actuellement implanté à Reading en Angleterre, le CEPMMT est à la fois un institut de recherche et un service opérationnel 24h/24 et 7j/7. Il produit et diffuse aux services météorologiques nationaux de ses Etats membres des prévisions numériques du temps. Son installation de supercalcul est l’une des plus importantes en son genre en Europe.

Contraint de quitter l’Angleterre en raison du Brexit, plusieurs villes européennes sont en lice pour l’accueillir : Toulouse, Madrid, Bologne, Potsdam ou encore Vienne. Outre ses atouts dans les secteurs de l’aéronautique, du spatial et de la recherche, Toulouse a pour elle ses atouts environnementaux et sa qualité de vie.

Deux sites de 3 900 m² à Montaudran pour accueillir le Centre européen

La Région Occitanie, le Département de la Haute-Garonne et Toulouse Métropole se sont unis dans ce projet. L’ensemble des investissements immobiliers seront pris en charge, ainsi que l’équipement et les loyers pour une durée de 25 ans. Soit un investissement public des trois institutions de 35 millions d’euros. Deux sites d’implantation sont proposés, avec un espace de 3 900 m², l’un dans le quartier Toulouse Aerospace proche de Météo France, le second à proximité de « La Cité », équipement régional dédié aux start-up.

250 emplois à terme à Toulouse

L’implantation du Centre européen pour les prévisions météorologiques implique l’installation à Toulouse de 150 salariés et leurs familles, dès l’été 2021 et l’arrivée de 100 salariés supplémentaires dans un second temps. Si le nombre de création directe devrait être assez faible, les emplois induits sont très importants. Le potentiel de développement et les synergies avec le pôle aéronautique et spatial seront eux aussi une réponse essentielle à la crise de l’aéronautique liée au COVID-19.

Réaction du Maire de Toulouse

« Je salue cette décision du Président de la République, nouvelle reconnaissance des compétences et de l’excellence de notre territoire. Quelle fierté pour Toulouse ! Quelle fierté pour les Toulousains ! La candidature que nous portons, conjointement avec Carole Delga et Georges Méric et l’appui du Préfet Guyot, est riche de sens à plus d’un titre.

Tout d’abord, les interconnections européennes, scientifiques et techniques, que notre territoire entretient avec le monde sur le sujet essentiel des sciences de la terre. Je remercie les ambassadeurs de notre proposition, Jean Tirole, Président de la Fondation Jean-Jacques Laffont – Toulouse School of Economics. (Prix Nobel 2014), Annie Cazenave, lauréate du prix Vetlesen 2020 (le prix Nobel Prix Nobel des sciences de la terre et de l’univers), et Philippe Courtier, météorologue.

Ensuite, au plan local, la capacité à travailler ensemble que nous avons mise en œuvre. Outre les parlementaires qui se sont engagés, je remercie les nombreux acteurs publics et privés, petits et grands, qui se sont joints à l’offre que nous avons construite. A l’heure où la conjoncture économique et sociale s’assombrit, la sélection du projet toulousain est une lueur d’espoir, synonyme de développement donc d’emplois.

Il s’agit désormais pour nos trois collectivités, Toulouse Métropole, Région Occitanie et Département de la Haute-Garonne, ensemble, de consolider aux côtés de l’Etat, la proposition qui sera remise début octobre. Toulouse Métropole sera au rendez-vous et assumera sa part du financement. Le CEPMMT prendra sa décision en décembre 2020. Nous avons convaincu Paris, maintenant nous allons convaincre le CEPMMT » déclare Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole, Maire de Toulouse.

Réaction de Carole DElga, Présidente de la Région Occitanie

« Toulouse, capitale européenne de l’aéronautique et du spatial, siège de Météo France et centre de recherche important en Europe, a tous les atouts pour rivaliser avec les autres villes européennes candidates. L’implantation du centre européen pour les prévisions météorologique en Occitanie, à Toulouse, est une véritable opportunité économique pour notre territoire. Elle va relancer notre dynamique et renforcer notre pôle déjà puissant. Avec nos partenaires, nous sommes prêts à défendre notre candidature. Notre stratégie est claire, donner tous les moyens à Toulouse d’être la meilleure candidate européenne. », a déclaré Carole Delga à l’annonce de la décision gouvernementale.